Следователи раскрыли убийство, совершенное в 2016 году в Пермском крае

Оба обвиняемых отправлены в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Пешнигорт Пермского края мужчина убил своего знакомого, а от тела избавился. Известно, что в преступлении приняла участие и жена погибшего. Убийство произошло в 2016 году и долгое время оставалось нераскрытым, сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«В марте 2016 года пермяк пришел в дом своего знакомого. Там он застал свою супругу. Между мужчинами разгорелся конфликт на почве ревности. Тогда хозяин дома нанес множественные удары мужу своей знакомой. Затем женщина тоже несколько раз ударила супруга. Тело убитого преступники сбросили в реку Иньва», — уточнили в краевом управлении СКР.

На первоначальном этапе не удалось найти убийц. Дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел. После этого сотрудники ведомства выяснили, что жена причастна к гибели мужа. Женщина дала признательные показания и указала на соучастника преступления. Им обоим предъявлено обвинение в убийстве, а суд отправил их на время расследования в СИЗО.