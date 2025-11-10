Древние города и сказочная природа: в какие зарубежные страны можно улететь из Перми

Из Перми летают прямые рейсы в страны Азии и Африки Фото: Роман Наумов © URA.RU

В ноябре 2025 года пермяки могут улететь на прямых рейсах в Азербайджан, Армению, Вьетнам, Египет, Таиланд и Узбекистан. Корреспондент URA.RU изучил цены на перелеты и туры. Во сколько обойдется зимний отпуск в Азии и Африке — в этом материале.

Страна огней

Пермяки могут посетить Азербайджан, который раньше называли Страной огней. Такое название государству дали из-за горы Янардаг, на которой находится природный вечный огонь. В Баку самолеты из «Большого Савино» вылетают каждую субботу в 17:55. Время в пути — 3 часа 10 минут. Цены на билеты начинаются от 16,7 тысячи рублей на человека.

Розовый город

Здания в центре Еревана построены из розового туфа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ереван называют розовым городом, так как здания в центре построены из розового туфа — горной породы вулканического происхождения. Отправиться в столицу Армении можно по средам в 18:15. Из Перми самолет летит 3 часа 5 минут. В ноябре билеты стоят от 20 тысяч рублей на человека в одну сторону.

Старейшие город на Великом шолковом пути

Узбекистан — еще одна страна, куда летают самолеты из Перми. В Ташкент, который являетеся одним из самых больших городов в Средней Азии и одним из старейших, расположенных на Великом шелковом пути, можно отправиться каждый понедельник в 13:45, а в Наманган — по воскресеньям в 15:10. Лететь туда больше трех часов. Цена билета в Ташкент начинается от 19,8 тысячи рублей на человека, а в Наманган — от 13,5 тысячи рублей.

Живописные пляжи

В 2025 году запустят рейсы из Перми во Вьетнам Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Любители отдохнуть на берегу моря могут выбрать Египет, Таиланд или Вьетнам. По этим направлениям тоже есть прямые вылеты из Перми. Но в отличие от предыдущих вариантов, в эти страны летают чартерные рейсы. То есть чаще всего билеты на них продают в составе туристического тура.