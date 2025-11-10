Ранее директору ФГБУ «Государственный заповедник «Вишерский» было внесено представление Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Природоохранная прокуратура добилась очистки территории особо охраняемой природной территории «Полюдов камень», расположенной в Пермском крае. Ранее Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт захламления территории заповедника отходами.

«В связи с этим директору ФГБУ „Государственный заповедник „Вишерский““ было направлено представление. После рассмотрения документа нарушения были устранены — отходы вывезены, территория приведена в надлежащее состояние», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало о том, откуда в заповедной зоне взялся мусор. Оказалось, что это остатки демонтированной телевышки. По словам сотрудников заповедника, вышка была опасна для туристов — на ней намерзали глыбы льда и снега, которые падали вниз и могли нанести людям увечья. Именно поэтому ее демонтировали.

Вышку уложили на скальные блоки, чтобы не повредить деревья и почву. И в начале зимы по снежному покрову хотели спустить металлоконструкции к подножию горы Полюд. Однако в ситуацию вмешался надзорный орган, который внес представление из-за захламления территории.