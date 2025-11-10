В Перми назвали цену аудиенции у Деда Мороза

Посетить пермскую дачу Деда Мороза можно с 17 декабря Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

В Перми с 17 декабря начнет работать «Дача Деда Мороза». Уже открыто бронирование групповых посещений, которые стартуют с 17 декабря. За группу до 30 человек придется заплатить 20 тысяч рублей. Такая информация размещена в группе «Дачи Деда Мороза» в соцсети «ВКонтакте».

«Открыта бронь на групповые посещения, которые пройдут с 17 по 29 декабря. В программе: квест, посиделки с Дедом Морозом и Снегурочкой, сладкий подарок, экспресс-фотосессия», — сказано в сообщении. Уточняется, что продажа индивидуальных билетов будет открыта позже, но цену пока не раскрывают.