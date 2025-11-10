Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Бизнес

Популярный магазин одежды переехал из самого центра Кургана из-за парковки

10 ноября 2025 в 12:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Магазин одежды «Мода для жизни» в Кургане сменил адрес

Магазин одежды «Мода для жизни» в Кургане сменил адрес

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Популярный в Кургане магазин одежды «Мода для жизни» сменил адрес из-за отсутствия неудобной парковки. Теперь торговая точка располагается не в центре города, а на улице Коли Мяготина, рядом с одним из крупнейших торгово-развлекательных центров. Информация об этом появилась на странице магазина в социальной сети «ВКонтакте».

Причиной переезда стала проблема с парковкой. В сообщении в соцсети говорится: «Наш магазин „Мода для жизни“ переехал на новый, более удобный адрес! <...> Теперь с удобной парковкой и привычным качеством сервиса». Новый адрес позволит покупателям легче находить место для автомобиля и сделает шопинг более комфортным.

Магазин предлагает покупателям широкий ассортимент товаров для мужчин, женщин и детей. Кроме того, в нем продают некоторые предметы быта, например, постельное белье или игрушки.

Продолжение после рекламы


Магазин «Мода для жизни» переехал из здания на улице Гоголя, где отсутствовала удобная парковка, на улицу Коли Мяготина — рядом с ТРЦ «Гиперсити». Переезд расстроил некоторых горожан, которые регулярно посещали магазин. В последние годы в Кургане закрылись несколько известных магазинов, что связывают с низкой посещаемостью и ростом арендной платы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал