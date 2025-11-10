Популярный магазин одежды переехал из самого центра Кургана из-за парковки

Магазин одежды «Мода для жизни» в Кургане сменил адрес Фото: Размик Закарян © URA.RU

Популярный в Кургане магазин одежды «Мода для жизни» сменил адрес из-за отсутствия неудобной парковки. Теперь торговая точка располагается не в центре города, а на улице Коли Мяготина, рядом с одним из крупнейших торгово-развлекательных центров. Информация об этом появилась на странице магазина в социальной сети «ВКонтакте».

Причиной переезда стала проблема с парковкой. В сообщении в соцсети говорится: «Наш магазин „Мода для жизни“ переехал на новый, более удобный адрес! <...> Теперь с удобной парковкой и привычным качеством сервиса». Новый адрес позволит покупателям легче находить место для автомобиля и сделает шопинг более комфортным.

Магазин предлагает покупателям широкий ассортимент товаров для мужчин, женщин и детей. Кроме того, в нем продают некоторые предметы быта, например, постельное белье или игрушки.

