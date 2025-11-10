В Шадринске школьники начали изучать китайский язык

В школе №2 в Шадринске преподают китайский язык Фото: Илья Московец © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) школьники начали изучать китайский язык. Как сообщается в tg-канале администрации города, к изучению одного из самых сложных языков мира приступили ученики пятых и седьмых классов гимназии и школы №2. Образовательный проект стартовал при поддержке Шадринского государственного педагогического университета (ШГПУ).

«Один из самых сложных в мире языков начали осваивать ученики пятых и седьмых классов из гимназии и школы №2. Сейчас в группах подготовки занимается больше полусотни ребят», — пишут власти.

Преподаватели ШГПУ знакомят школьников с основами грамматики и лексики китайского языка, а также рассказывают об истории и культуре Китая. Помимо школьников, китайский язык начали изучать около двадцати шадринских педагогов — в перспективе они смогут преподавать язык в своих образовательных учреждениях.

