В Шадринске школьники начали изучать китайский язык

В школе №2 в Шадринске преподают китайский язык
В Шадринске (Курганская область) школьники начали изучать китайский язык. Как сообщается в tg-канале администрации города, к изучению одного из самых сложных языков мира приступили ученики пятых и седьмых классов гимназии и школы №2. Образовательный проект стартовал при поддержке Шадринского государственного педагогического университета (ШГПУ).
«Один из самых сложных в мире языков начали осваивать ученики пятых и седьмых классов из гимназии и школы №2. Сейчас в группах подготовки занимается больше полусотни ребят», — пишут власти.
Преподаватели ШГПУ знакомят школьников с основами грамматики и лексики китайского языка, а также рассказывают об истории и культуре Китая. Помимо школьников, китайский язык начали изучать около двадцати шадринских педагогов — в перспективе они смогут преподавать язык в своих образовательных учреждениях.
Ранее URA.RU сообщало, что абитуриенты из Китая, Мадагаскара и стран СНГ поступили в 2025 году на обучение в Шадринский государственный педагогический университет Курганской области. Иностранцев в вузе Шадринска интересует русский язык, филология, педагогика, биологическое образование и туризм.
