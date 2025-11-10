Логотип РИА URA.RU
В Шадринске школьники начали изучать китайский язык

10 ноября 2025 в 11:04
В школе №2 в Шадринске преподают китайский язык

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) школьники начали изучать китайский язык. Как сообщается в tg-канале администрации города, к изучению одного из самых сложных языков мира приступили ученики пятых и седьмых классов гимназии и школы №2. Образовательный проект стартовал при поддержке Шадринского государственного педагогического университета (ШГПУ).

«Один из самых сложных в мире языков начали осваивать ученики пятых и седьмых классов из гимназии и школы №2. Сейчас в группах подготовки занимается больше полусотни ребят», — пишут власти.

Преподаватели ШГПУ знакомят школьников с основами грамматики и лексики китайского языка, а также рассказывают об истории и культуре Китая. Помимо школьников, китайский язык начали изучать около двадцати шадринских педагогов — в перспективе они смогут преподавать язык в своих образовательных учреждениях.

Ранее URA.RU сообщало, что абитуриенты из Китая, Мадагаскара и стран СНГ поступили в 2025 году на обучение в Шадринский государственный педагогический университет Курганской области. Иностранцев в вузе Шадринска интересует русский язык, филология, педагогика, биологическое образование и туризм.

Комментарии (1)
  • Алия Б.
    10 ноября 2025 11:48
    Молодцы. Перспективно. И скоро будет очень востребованно. Русские и китайцы - братья на век!
