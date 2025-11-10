Логотип РИА URA.RU
Общество

В селе Кетово построят ЖК с фитнес-залами, кафе и лаунж-зонами на крыше. Фото

10 ноября 2025 в 12:19
Фото: Размик Закарян © URA.RU

В селе Кетово (Курганская область) построят жилой комплекс, который будет иметь собственные кафе и фитнес-залы. На крышах зданий также обещают разместить зоны для отдыха. Всего планируют возвести два малоэтажных дома. Рендеры будущего ЖК размещены в Единой информационной системе жилищного строительства. 

«Жилой комплекс по улице Уральской в селе Кетово. Ввод в эксплуатацию: третий квартал 2027 года», — говорится в документации. На размещенных рендерах указано, что каждый дом будут иметь пристроенные помещения, в которых предполагается размещение общепита и спортивных объектов.  

К строительству ЖК в Кетово приступили этой осенью. Право выкупить в аренду участок площадью 0,8 гектара на аукционе выиграла местная компания, ранее построившая в селе школу. Стоимость годовой аренды составила 4,6 млн рублей. В муниципалитете не занимались малоэтажным строительством с 2016 года. Дома в современном жилом комплексе будут не выше четырех этажей. На огороженной территории разместят парковку и детскую площадку, рассказывал URA.RU глава муниципалитета Олег Язовских. 

Фото: Единая информационная система жилищного строительства

Материал из сюжета:

Комплексная застройка в Курганской области

