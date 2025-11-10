Логотип РИА URA.RU
Поезд Деда Мороза не приедет в Курган

10 ноября 2025 в 12:35
В расписании маршрута поезда отсутствует Курган

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поезд Деда Мороза в этом сезоне не посетит Курган. Об этом сообщается в расписании, опубликованном на сайте РЖД.

«Маршрут поезда Деда Мороза на 2025-2026 год. Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Уфа», — в расписании отсутствует Курган. В прошлом году новогодний поезд приезжал в регион и пользовался популярностью: билеты были раскуплены за несколько часов.

В этом году Поезд Деда Мороза отправится в пятое юбилейное путешествие и посетит 70 городов. В числе городов, которые поезд посетит в ближайшее время, — Ишим (10 декабря) и Тюмень (11 декабря).

