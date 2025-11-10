Поезд Деда Мороза не приедет в Курган

В расписании маршрута поезда отсутствует Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поезд Деда Мороза в этом сезоне не посетит Курган. Об этом сообщается в расписании, опубликованном на сайте РЖД.

«Маршрут поезда Деда Мороза на 2025-2026 год. Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Уфа», — в расписании отсутствует Курган. В прошлом году новогодний поезд приезжал в регион и пользовался популярностью: билеты были раскуплены за несколько часов.