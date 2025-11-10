В Курганской области подешевел бензин марки АИ-95 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области бензин продолжает дорожать, за исключением марки АИ-95, которая упала в цене. Об этом сообщает Свердловскстат.

«Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение на 5 ноября 2025 года в Курганской области. Бензин автомобильной марки АИ-92 подорожал на 0,17% (средняя цена — 58,62 руб), марки АИ-98 и выше на 0,60% (средняя цена — 83,66 руб), дизельное топливо на 0,65% (средняя цена — 73,41 руб). Подешевел бензин марки АИ-95 на 0,32% (средняя цена — 63,66 руб)», — пишет Свердловскстат.

Рост цен на топливо в Курганской области наблюдается уже продолжительное время: с конца сентября регулярно увеличивается стоимость бензина и дизельного топлива. По данным Свердловскстата, если на 16 октября отмечался рост цен практически на все виды топлива, то к 5 ноября ситуация изменилась — подешевел бензин марки АИ-95, тогда как остальные виды топлива продолжили дорожать.

