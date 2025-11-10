Губернатор Шумков поздравил сотрудников УМВД с праздником
Шумков отметил поддержку, которую региональные власти оказывают УМВД
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Губернатор Курганской области Вадим Шумков 10 ноября поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником и отметил их вклад в обеспечение порядка в регионе. Поздравление Шумкова опубликовано в tg-канале правительства Курганской области.
«Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел, поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодарю за вашу самоотверженную и нередко опасную службу. Пресекая проявления криминала во всех его видах — убийства, кражи, грабежи, коррупция, незаконная миграция, мошенничество — вы помогаете нам наводить порядок на территории области и делаете ее все более процветающей», — отметил губернатор.
Шумков также отметил поддержку, которую региональные власти оказывают УМВД: за последние несколько лет подразделениям были переданы более 100 служебных автомобилей, отремонтированы пять объектов. В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября, в Кургане прошла торжественная церемония вручения ключей от новой техники и жилья сотрудникам УМВД. Губернатор Шумков подчеркнул, что поддержка правоохранительных органов со стороны региональных властей позволяет эффективнее бороться с криминалом и поддерживать порядок в регионе.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- ОтПКО10 ноября 2025 10:09От души! Спасибо Вадиму Михайловичу и присоединяемся к поздравлениям. Желаем терпения, спокойствия, уверенности в будущем и крепкого здоровья. Спасибо за Ваш, очень нужный людям, опасный и нелегкий труд!