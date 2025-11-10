Губернатор Шумков поздравил сотрудников УМВД с праздником

Шумков отметил поддержку, которую региональные власти оказывают УМВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 10 ноября поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником и отметил их вклад в обеспечение порядка в регионе. Поздравление Шумкова опубликовано в tg-канале правительства Курганской области.

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел, поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодарю за вашу самоотверженную и нередко опасную службу. Пресекая проявления криминала во всех его видах — убийства, кражи, грабежи, коррупция, незаконная миграция, мошенничество — вы помогаете нам наводить порядок на территории области и делаете ее все более процветающей», — отметил губернатор.