Скидки в тюменских магазинах в «черную пятницу» будут доходить до 85%

10 ноября 2025 в 13:10
На распродаже можно будет приобрести одежду обувь, товары для дома и электронику

Фото: Илья Московец © URA.RU

В «черную пятницу», которая стартует 11 ноября, тюменские магазины устроят распродажу товаров со скидками до 85%. Данные об акциях опубликованы на официальных сайтах торговых центров.

«„Черная пятница“ уже началась! Скидки -85% на все»— такое сообщение появилось на сайте ТРЦ «Сити Молл». Акция действует в магазине постельного белья.

По выгодным ценам 11 ноября можно будет приобрести одежду, обувь, товары для дома, технику и прочите товары. Часть магазинов, вместо распродажи, устраивает акции, где можно выгодно приобрести второй товар или дарят бонусы на дальнейшие покупки. Акции стартуют и в ТРЦ «Кристалл», «Гудвин» и «Вояж». Распродажи начались с первых чисел ноября.

«Черная пятница» стартует в магазинах по всей стране 11 ноября. Традиционно размер скидок будет увеличиваться к концу распродаж.

