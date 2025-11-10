В Тюмени спасают кота с ужасными травмами

Кот получил серьезные травмы задней части туловища, предположительно, от взрыва петарды Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени спасают жизнь кота, который получил серьезные травмы задней части туловища, предположительно, от взрыва петарды. Ветеринарная клиника опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» видео с пострадавшим животным.

«Стоит только подозревать, что именно произошло: акт насилия, петарда или увечья, полученные другим зверским образом. На сегодняшний день Рыжик находится в упадническом состоянии: смотрит в одну точку, малоподвижен, к еде интереса практически не проявляет», — говорится в сообщении клиники.

Врачи оказывают коту всю необходимую помощь. Однако состояние животного остается тяжелым. У него диагностированы: отсутствие аппетита и апатия, травма локтя и вывих тазобедренного сустава, множественные разрывы и некроз тканей.

Продолжение после рекламы