Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Тюменка перевела мошенникам 11 миллионов рублей

В Тюменской области мошенники украли у тюменцев 24 миллиона рублей
10 ноября 2025 в 13:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 11 миллионов

Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 11 миллионов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области за прошедшую неделю у 46 жителей мошенники похитили 24 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 46 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 24 миллиона рублей», — рассказали в прокуратуре.

Самая большая украденная сумма — 11 миллионов. Тюменке позвонили мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов и убедили ее перевести деньги на «безопасный счет». Возбуждено уголовное дело.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что неизвестные украли у жительницы Тюмени 10 миллионов рублей. Деньги похитили под видом «инвестиций в криптовалюту».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (2)
  • Ирина
    10 ноября 2025 13:33
    Покуда есть на свете дураки, ничего не читающие и никого не слушающие - мошенникам раздолье.
  • Оксана
    10 ноября 2025 13:31
    Уж сколько раз твердили миру ....
Добавить комментарий
Следующий материал