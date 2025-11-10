Тюменка перевела мошенникам 11 миллионов рублей
Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 11 миллионов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тюменской области за прошедшую неделю у 46 жителей мошенники похитили 24 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 46 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 24 миллиона рублей», — рассказали в прокуратуре.
Самая большая украденная сумма — 11 миллионов. Тюменке позвонили мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов и убедили ее перевести деньги на «безопасный счет». Возбуждено уголовное дело.
Ранее URA.RU писало, что неизвестные украли у жительницы Тюмени 10 миллионов рублей. Деньги похитили под видом «инвестиций в криптовалюту».
- Ирина10 ноября 2025 13:33Покуда есть на свете дураки, ничего не читающие и никого не слушающие - мошенникам раздолье.
- Оксана10 ноября 2025 13:31Уж сколько раз твердили миру ....