Тюменка перевела мошенникам 11 миллионов рублей

Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 11 миллионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области за прошедшую неделю у 46 жителей мошенники похитили 24 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 46 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 24 миллиона рублей», — рассказали в прокуратуре.

Самая большая украденная сумма — 11 миллионов. Тюменке позвонили мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов и убедили ее перевести деньги на «безопасный счет». Возбуждено уголовное дело.

