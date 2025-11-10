Логотип РИА URA.RU
Тюменец провалился под лед

В Тюменском районе мужчина провалился под лед
10 ноября 2025 в 12:42
Инцидент произошел в Тюменском районе

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменском районе в деревне Зырянка мужчина провалился под лед. Он получил переохлаждение. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«В Тюменской области уже зафиксирован первый случай провала человека под лед . Мужчина провалился под лед на реке Кармак в деревне Зырянка. Он получил переохлаждение», — сообщили в инфоцентре.

Как рассказала врач скорой помощи Ирина Сковбель, чтобы помочь человеку, провалившемуся под лед, необходимо осторожно вытащить его, перевернуть вниз животом на колено спасающего и надавить на спину и ребра для удаления воды, а также выполнить 30 компрессий на середину груди. Нужно отжать мокрую одежду, по возможности переместиться в теплое место и дать теплое питье. 

