Тюменец провалился под лед

В Тюменском районе в деревне Зырянка мужчина провалился под лед. Он получил переохлаждение. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.

Как рассказала врач скорой помощи Ирина Сковбель, чтобы помочь человеку, провалившемуся под лед, необходимо осторожно вытащить его, перевернуть вниз животом на колено спасающего и надавить на спину и ребра для удаления воды, а также выполнить 30 компрессий на середину груди. Нужно отжать мокрую одежду, по возможности переместиться в теплое место и дать теплое питье.