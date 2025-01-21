В ХМАО упала добыча нефти и газа

В ХМАО снизились объемы добычи полезных ископаемых. В январе–ноябре 2024 года показатели упали на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщили URA.RU аналитики Тюменьстата.
«Индекс промышленного производства в добыче полезных ископаемых составил 95% к уровню прошлого года. Отрасль услуг для нефтяных компаний также показала спад — показатели снизились до 94,8%», — уточнили эксперты.
Тюменьстат отметил, что уровень добычи в ноябре 2024 года был на 5% меньше, чем в октябре, и на 7% меньше, чем годом ранее. В целом индекс промышленного производства (показатель изменения объемов производства — прим. URA.RU) по всем отраслям региона составил 96,3%, что свидетельствует о снижении объемов на 3,4%.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО снижается объем добычи нефти и газа. Индекс промышленного производства по добыче полезных ископаемых в Югре в сентябре 2024 года упал на 5,5% по сравнению с августом.
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