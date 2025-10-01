Человек упал на пути в московском метро

В московском метро на Кольцевой линии в направлении по часовой стрелке закрыли движение поездов. Это связано с падением человека на железнодорожные пути, сообщили в столичном дептрансе.
«На Кольцевой линии (5) нет движения по часовой стрелке из-за человека на путях», — передает столичный дептранс. Информация размещена в telegram-канале.
Для проезда рекомендуется использовать составы, следующие против часовой стрелки, а также Большую кольцевую линию и радиальные направления. В настоящее время пассажиров высаживают из поездов на Кольцевой линии. Также и 21 сентября сообщалось, что на центральном участке Калужско-Рижской линии московского метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за нахождение человека на путях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.