Человек упал на пути в московском метро

В Москве закрыли движение по одной из линий метро
В Москве закрыли движение по одной из линий метро

В московском метро на Кольцевой линии в направлении по часовой стрелке закрыли движение поездов. Это связано с падением человека на железнодорожные пути, сообщили в столичном дептрансе. 

«На Кольцевой линии (5) нет движения по часовой стрелке из-за человека на путях», — передает столичный дептранс. Информация размещена в telegram-канале.  

Для проезда рекомендуется использовать составы, следующие против часовой стрелки, а также Большую кольцевую линию и радиальные направления. В настоящее время пассажиров высаживают из поездов на Кольцевой линии. Также и 21 сентября сообщалось, что на центральном участке Калужско-Рижской линии московского метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за нахождение человека на путях.

