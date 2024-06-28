В Заводоуковске (Тюменская область) прощаются с работником областного УМВД, сотрудником ДПС Виталием Мезенцевым: он погиб, находясь в командировке в Дагестане, во время случившегося 23 июня теракта. Похороны силовика проходят 28 июня.
«Попрощаться с Виталием Мезенцевым пришли его родные, близкие, коллеги и просто жители города, которые скорбят о смерти мужчины. Здесь также присутствует начальник областного УМВД Александр Смирнов», — передает с места событий корреспондент URA.RU.
Проститься с Виталием Мезенцевым пришли сотни людей
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В Заводоуковске (Тюменская область) прощаются с работником областного УМВД, сотрудником ДПС Виталием Мезенцевым: он погиб, находясь в командировке в Дагестане, во время случившегося 23 июня теракта. Похороны силовика проходят 28 июня. «Попрощаться с Виталием Мезенцевым пришли его родные, близкие, коллеги и просто жители города, которые скорбят о смерти мужчины. Здесь также присутствует начальник областного УМВД Александр Смирнов», — передает с места событий корреспондент URA.RU. Как ранее писало URA.RU, Виталий Мезенцев посмертно получил орден Мужества. К награде его представил президент РФ Владимир Путин. Семья погибшего получит пять миллионов рублей от сенатора республики Сулеймана Керимова. Еще три миллиона родным выплатит Тюменская область. Наград будут удостоены еще два силовика — коллеги Мезенцева Юрий Лучников и Дмитрий Росляков. В ходе теракта они получили ранения.