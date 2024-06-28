В Тюменской области простились с полицейским, погибшим при теракте в Дагестане. Фото

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© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны. Заводоуковск
Жизнь Виталия Мезенцева оборвалась 23 июня Фото:
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В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

В Заводоуковске (Тюменская область) прощаются с работником областного УМВД, сотрудником ДПС Виталием Мезенцевым: он погиб, находясь в командировке в Дагестане, во время случившегося 23 июня теракта. Похороны силовика проходят 28 июня.

«Попрощаться с Виталием Мезенцевым пришли его родные, близкие, коллеги и просто жители города, которые скорбят о смерти мужчины. Здесь также присутствует начальник областного УМВД Александр Смирнов», — передает с места событий корреспондент URA.RU.

Похороны. Заводоуковск
Проститься с Виталием Мезенцевым пришли сотни людей
Фото:
Похороны. Заводоуковск
Погибший был инспектором ДПС, в Дагестане он был в служебной командировке. На похороны мужчины пришли десятки его коллег
Фото:
Похороны. Заводоуковск
Гроб с телом Виталия также несли силовики
Фото:
Похороны. Заводоуковск
Виталий Мезенцев погиб в ходе теракта, который произошел в Дагестане 23 июня. По последним данным, он был застрелен снайпером
Фото:
Похороны. Заводоуковск
Фото:
Похороны. Заводоуковск
Присутствующие на прощании не могли сдержать слезы
Фото:

Как ранее писало URA.RU, Виталий Мезенцев посмертно получил орден Мужества. К награде его представил президент РФ Владимир Путин. Семья погибшего получит пять миллионов рублей от сенатора республики Сулеймана Керимова. Еще три миллиона родным выплатит Тюменская область. Наград будут удостоены еще два силовика — коллеги Мезенцева Юрий Лучников и Дмитрий Росляков. В ходе теракта они получили ранения.

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В Заводоуковске (Тюменская область) прощаются с работником областного УМВД, сотрудником ДПС Виталием Мезенцевым: он погиб, находясь в командировке в Дагестане, во время случившегося 23 июня теракта. Похороны силовика проходят 28 июня. «Попрощаться с Виталием Мезенцевым пришли его родные, близкие, коллеги и просто жители города, которые скорбят о смерти мужчины. Здесь также присутствует начальник областного УМВД Александр Смирнов», — передает с места событий корреспондент URA.RU. Как ранее писало URA.RU, Виталий Мезенцев посмертно получил орден Мужества. К награде его представил президент РФ Владимир Путин. Семья погибшего получит пять миллионов рублей от сенатора республики Сулеймана Керимова. Еще три миллиона родным выплатит Тюменская область. Наград будут удостоены еще два силовика — коллеги Мезенцева Юрий Лучников и Дмитрий Росляков. В ходе теракта они получили ранения.
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