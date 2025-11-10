Что изменится в расчете больничного в 2026 году: от суммы выплат до правил оформления

Максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2026 году в России будут введены изменения в систему выплат при временной нетрудоспособности. При этом уже сегодня есть возможность оформить выплаты в увеличенном размере.

Кроме того, Министерство труда готовит новшество для самозанятых граждан: с начала следующего года планируется запустить эксперимент, который позволит плательщикам налога на профессиональный доход получать пособия по временной нетрудоспособности. Что еще изменится в расчете больничного и на какую сумму могут рассчитывать россияне — в материале URA.RU.

Что изменится в расчете больничного в 2026 году

Для расчета больничного учитывается заработок россиянина за два календарных года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Переход на проактивный формат работы в 2021 году и отказ от бумажных листков нетрудоспособности позволили Социальному фонду оптимизировать процесс выплаты пособий. Теперь фонд получает информацию об открытии и закрытии больничного непосредственно от медицинских учреждений; самостоятельно собирает необходимые данные для назначения пособия, а недостающую информацию запрашивает у работодателя через систему «Социальный электронный документооборот»; а также информирует граждан о всех этапах процесса через портал «Госуслуг» — от момента открытия листка нетрудоспособности до перевода денежных средств.

Продолжение после рекламы

Как рассчитать размер больничного

Согласно проекту бюджета Социального фонда России на ближайшие три года, в следующем году размер дневного пособия по больничному листу увеличится и может достигать дополнительно до 1,2 тысячи рублей. Планируется следующее повышение максимального размера пособия:

В 2026 году — до 6827,4 рубля (сейчас он составляет 5673,97 рубля);

В 2027 году — до 7860,27 рубля;

В 2028 году — до 8489,04 рубля.

Увеличение связано с повышением предельной базы для расчета страховых взносов. Кроме того, юрист Единой юридической службы Юлия Гавлишина объяснила, как определяется размер пособия по временной нетрудоспособности в России. По ее словам, сумма выплаты зависит от двух факторов: трудового стажа работника и его официального дохода за предшествующие два года.

Юрист сообщила, что право на получение максимальной выплаты (100% среднего заработка) имеют две категории граждан: лица, ухаживающие за ребенком младше восьми лет, и работники, чей трудовой стаж превышает восемь лет. Для остальных категорий граждан размер пособия будет ниже и зависит от продолжительности стажа:

При стаже от пяти до восьми лет — 80% от среднего заработка;

При стаже от шести месяцев до пяти лет — 60% от среднего заработка;

При стаже менее шести месяцев — расчет производится исходя из МРОТ с учетом районных коэффициентов.

В 2025 году установлены следующие пределы размера дневного пособия: максимум — 5674 рубля, минимум — рассчитывается исходя из МРОТ, который составляет 22 440 рублей. При расчете пособия учитываются доходы работника за 2023–2024 годы.

Размер больничного у работников с маленькой зарплатой и у безработных

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с RT пояснил, что для расчета пособия по временной нетрудоспособности учитывается заработок гражданина за два календарных года, предшествующих периоду болезни. Он также отметил, что если в указанные периоды гражданин не работал или его средний месячный заработок был ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) на момент наступления болезни, то для расчета пособия используется величина МРОТ.

С 2026 года минимальный размер оплаты труда увеличится до 27 093 рублей, соответственно, вырастет и минимальный размер выплаты по больничному. Для расчета пособия за один день необходимо разделить величину МРОТ на количество дней в месяце, на который пришлись дни болезни. Сергей Леонов привел примеры расчета минимального размера пособия:

Продолжение после рекламы

В январе 2026 года — 873,97 рубля (27 093 рубля / 31 день);

В феврале 2026 года — 967,61 рубля (27 093 рубля / 28 дней);

В марте 2026 года — 873,97 рубля (27 093 рубля / 31 день);

В апреле 2026 года — 903,10 рубля (27 093 рубля / 30 дней).

В любом случае минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в расчете на полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ. Такое мнение высказал парламентарий.

Когда выгоднее брать больничный, а когда нет

Оформление больничного может быть невыгодным для сотрудников на испытательном сроке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кандидат юридических наук, директор практики организационного развития «КСК ГРУПП» Михаил Меркулов считает, что оформление больничного листа целесообразно в определенных ситуациях. Например, когда требуется длительное лечение и за последние два года уровень дохода был стабильно высоким — в этом случае пособие сможет покрыть значительную часть заработной платы. Кроме того, по мнению эксперта, выгодно брать больничный в конце года, когда предельная база для начисления страховых взносов уже исчерпана, — тогда размер выплаты по больничному будет максимальным.

Меркулов также рекомендует не отказываться от больничного в период сезонных заболеваний, если необходимо полноценно восстановиться, даже если это приведет к небольшим финансовым потерям. В то же время, если состояние здоровья позволяет работать удаленно или в офисе, а пособие по больничному не сможет покрыть фактические финансовые потребности, то, возможно, стоит воздержаться от его оформления. Это особенно актуально для работников с небольшим страховым стажем или низкой официальной зарплатой, поскольку в таких случаях размер пособия будет существенно меньше среднего заработка.

Эксперт отмечает, что оформление больничного может быть невыгодным для сотрудников, которые находятся на испытательном сроке или рассчитывают на повышение. В подобных ситуациях важно показать работодателю свою лояльность и способность к работе, если здоровье это позволяет.

Когда не выдается больничный лист