Скончался преподаватель, который учил Путина и Медведева
Юрию Толстому было 98 лет
Фото: пресс-служба СПбГУ
Умер преподаватель СПбГУ Юрий Толстой, среди учеников которого были президент России Владимир Путина и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Почетному профессору было 98 лет, сообщили в пресс-службе вуза.
«Ушел из жизни доктор юридических наук, почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, академик Российской академии наук Юрий (Георгий) Кириллович Толстой», — говорится на сайте вуза. По данным СМИ, среди учеников Толстого были Владимир Путин, Дмитрий Медведев, глава СКР Александр Бастрыкин и министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
Юрий Толстой автор более 200 научных публикаций, включая 10 монографий и нескольких биографических книг. Его научные интересы — теория права, гражданское и предпринимательское право. Профессор имеет ряд наград, в частности, орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.