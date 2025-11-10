Пенсионерка, толкнувшая девочку в московском метро, отказывается признавать вину

Толкнувшая девочку на пути в московском метро пенсионерка не признала вину Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

Пенсионерка, которая на станции «Таганская» толкнула 13-летнюю девочку на пути, в ходе допроса не признала вину. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Женщине предъявлено обвинение. В ходе допроса вину она не признала», — написали в telegram-канале ведомства.

Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье о покушении на убийство. Ребенок не пострадал — родителям, которые находились рядом, удалось помочь девочке подняться на платформу.

