Пенсионерка, толкнувшая девочку в московском метро, отказывается признавать вину
Толкнувшая девочку на пути в московском метро пенсионерка не признала вину
Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU
Пенсионерка, которая на станции «Таганская» толкнула 13-летнюю девочку на пути, в ходе допроса не признала вину. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Женщине предъявлено обвинение. В ходе допроса вину она не признала», — написали в telegram-канале ведомства.
Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье о покушении на убийство. Ребенок не пострадал — родителям, которые находились рядом, удалось помочь девочке подняться на платформу.
Ранее в московском метро 64-летняя женщина столкнула 13-летнюю девочку на рельсы. По информации правоохранительных органах, причиной поступка стал конфликт, возникший из-за того, что школьница громко разговаривала. Инцидент произошел на станции «Таганская». После того как пенсионерка толкнула девочку, та оказалась в спасательном желобе на железнодорожных путях.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.