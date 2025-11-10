Самолеты НАТО начали полеты у границ России

«Карельское авиакрыло организует летные учения Vilkku 25 на авиабазе „Риссала“ с 10 по 13 ноября», — пишет издание. Полеты истребителей F/A-18 Hornet пройдут в областях Северное Саво и Кайнуу. Область Кайнуу граничит с Россией. Частично тренировки пройдут совместно с Лапландским авиакрылом и академией военно-воздушных сил. Полеты стартовали 20 октября и завершатся в декабре. Отработка ночных полетов — одна из задач учений.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Финляндии начались военные учения. Причины проведения масштабных маневров вблизи границы с Россией разъяснил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. В своем telegram-канале политик отметил, что центром управления маневрами стал город Миккели, который расположен всего в 140 километрах от российской границы. Там находится штаб-квартира недавно созданного регионального командования. По мнению Пушкова, Финляндия стремится продемонстрировать свою значимость для НАТО и занять позицию ключевого государства альянса в северо-восточной части Европы.