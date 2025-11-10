Саркози пожаловался на условия во французской тюрьме

«Я скрупулезно отвечал на все повестки. Я не мог себе представить, что буду ждать 70 лет, чтобы познакомиться с тюрьмой. Это испытание было навязано мне, я его пережил. Это тяжело, это очень тяжело», — сказал Саркози, передает BFMTV. Заявление прозвучало во время слушаний в апелляционном суде, где рассматривается вопрос об освобождении и изменении меры пресечения для экс-президента. Саркози подчеркнул, что не признает вины и не готов признаваться в том, чего не делал.