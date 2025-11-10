Саркози пожаловался на условия во французской тюрьме
Николя Саркози 21 октября прибыл в тюрьму в Париже
Фото: Moritz Hager/Flickr
Бывший президент Франции Николя Саркози назвал жизнь в тюрьме «изнуряющей и очень тяжелой». Об этом сообщает телеканал BFMTV.
«Я скрупулезно отвечал на все повестки. Я не мог себе представить, что буду ждать 70 лет, чтобы познакомиться с тюрьмой. Это испытание было навязано мне, я его пережил. Это тяжело, это очень тяжело», — сказал Саркози, передает BFMTV. Заявление прозвучало во время слушаний в апелляционном суде, где рассматривается вопрос об освобождении и изменении меры пресечения для экс-президента. Саркози подчеркнул, что не признает вины и не готов признаваться в том, чего не делал.
Николя Саркози 21 октября прибыл в тюрьму в Париже, где будет отбывать пятилетний срок. Приговор связан с делом о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. Перед заключением политик заявил, что «за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека».
В 15:30 по московскому времени Апелляционный суд Парижа вынесет решение по вопросу об освобождении Николя Саркози. В настоящее время апелляционный суд Парижа ушел на совещание. Прокуратура предложила освободить Саркози из-под стражи, поставив его под судебный надзор.
