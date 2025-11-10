Логотип РИА URA.RU
Глава Сбербанка обсудил с Путиным перспективы выдачи ипотеки

Греф: объем выдачи ипотеки в 2025 году снизится на 5-7%
10 ноября 2025 в 16:05
Греф встретился с Путиным

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Сбербанка Герман Греф и президент России Владимир Путин обсудили перспективы выдачи ипотеки. По словам Грефа, объемы выдачи ипотеки в Сбербанке в 2025 году снизятся на 5–7% по сравнению с 2024 годом, а по рынку в целом падение составит 10–15 %.

"Выдачи ипотеки в Сбербанке в 2025 году будут ниже на 5-7%, чем в 2024 году, а по рынку — ниже на 10-15%", — сказал глава Сбербанка. Слова передает telegram-канал Кремля.

Ранее состоялась встреча президента России Владимира Путина с руководителем Сбера Германом Грефом. В ходе беседы, среди прочего, рассматривались вопросы, связанные с внедрением банком систем бесконтактных платежей на территории страны, передает RT.

