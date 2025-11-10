Глава Сбербанка обсудил с Путиным перспективы выдачи ипотеки

Греф встретился с Путиным Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Сбербанка Герман Греф и президент России Владимир Путин обсудили перспективы выдачи ипотеки. По словам Грефа, объемы выдачи ипотеки в Сбербанке в 2025 году снизятся на 5–7% по сравнению с 2024 годом, а по рынку в целом падение составит 10–15 %.

"Выдачи ипотеки в Сбербанке в 2025 году будут ниже на 5-7%, чем в 2024 году, а по рынку — ниже на 10-15%", — сказал глава Сбербанка. Слова передает telegram-канал Кремля.