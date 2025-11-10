Шойгу анонсировал ключевое событие в Египте

По словам Шойгу, к строительству АЭС привлечены около 3,5 тысячи египетских специалистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Установка корпуса реактора первого блока АЭС «Эль-Дабаа» пройдет 19 ноября в Египте. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Надеюсь, что событие, которое мы ждем 19 ноября, это кладка корпуса первого блока, состоится успешно», — сказал Шойгу в Каире на встрече с помощником президента Египта по национальной безопасности Файзой Эль-Нагой. Его слова передает РИА Новости. К строительству АЭС привлечены около 3,5 тысячи египетских специалистов, а также множество предприятий.

АЭС «Эль-Дабаа» — значимый проект для Египта, который позволит укрепить энергетическую независимость страны и обеспечить надежное энергоснабжение. АЭС находится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, которые относятся к поколению «3+» и соответствуют самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.

Продолжение после рекламы

Корпус реактора — ключевой элемент реакторной установки. Внутри него размещается активная зона, где происходит управляемая цепная ядерная реакция. Корпус обеспечивает герметичность, выдерживает высокие давление и температуру, гарантируя безопасность и надежность работы энергоблока.