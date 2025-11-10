В Европе высказались о новом «юбилейном» пакете санкций против России
Хиппер подчеркнула, что работа над новым пакетом санкций ведется
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Еврокомиссия не может огласить сроки или подробности процесса подготовки 20-го пакета антироссийских санкций. Однако работа над ним ведется, сообщила на брюссельском брифинге представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер.
«Работа над санкциями носит конфиденциальный характер, как и сроки, но вы должны знать, что мы не ослабляем наших усилий», — сказала Хиппер, отвечая на вопрос о сроках подготовки. По ее словам, комментариев, относительно мер, связанных с санкциями, сейчас также нет.
В октябре ЕС принял очередной, 19-й пакет санкций против России. Новые ограничения пытаются затронуть экономику и оборону РФ, а также отдельных людей. При этом часть санкций введена против зарубежных компаний, например, в Китае, Индии и Таиланде, которые европейская сторона обвиняет. Подробнее о том, какие сферы затронули новые европейские санкции — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Санкции против России вообще и Урала в частности
