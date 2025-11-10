Логотип РИА URA.RU
В Европе высказались о новом «юбилейном» пакете санкций против России

Хиппер: ЕК не может представить сроки подготовки 20-го пакета санкций против РФ
10 ноября 2025 в 16:35
Хиппер подчеркнула, что работа над новым пакетом санкций ведется

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Еврокомиссия не может огласить сроки или подробности процесса подготовки 20-го пакета антироссийских санкций. Однако работа над ним ведется, сообщила на брюссельском брифинге представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер.

«Работа над санкциями носит конфиденциальный характер, как и сроки, но вы должны знать, что мы не ослабляем наших усилий», — сказала Хиппер, отвечая на вопрос о сроках подготовки. По ее словам, комментариев, относительно мер, связанных с санкциями, сейчас также нет.

В октябре ЕС принял очередной, 19-й пакет санкций против России. Новые ограничения пытаются затронуть экономику и оборону РФ, а также отдельных людей. При этом часть санкций введена против зарубежных компаний, например, в Китае, Индии и Таиланде, которые европейская сторона обвиняет. Подробнее о том, какие сферы затронули новые европейские санкции — в материале URA.RU.

Санкции против России вообще и Урала в частности

