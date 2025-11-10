Умер человек, воспитавший Путина и Медведева: биография ушедшего из жизни профессора СПбГУ Юрия Толстого

Толстой являлся почетным профессором СПбГУ Фото: Санкт-Петербургский государственный университет / law.spbu.ru

Санкт-Петербургский государственный университет сообщил о кончине почетного профессора Юрия Толстого. Ученому было 98 лет. В сообщении вуза указано, что он скончался 10 ноября. Среди учеников профессора Толстого — значимые фигуры российской политики и государственного управления: президент РФ Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и министр юстиции Константин Чуйченко. Что известно о жизни профессора — в материале URA.RU.

Юность Толстого

Юрий (в крещении — Георгий) Толстой родился 24 сентября 1927 года в Ленинграде. Его отец был инженером, а мать работала преподавателем иностранных языков. Бабушка со стороны отца получила образование в Университете Лозанны (Швейцария), владела пятью иностранными языками, занималась их преподаванием и работала переводчицей.

Юрий рано лишился родителей: мать скончалась от туберкулеза, когда ему был всего год и шесть месяцев, а отец умер в 1933 году, когда Юрию не исполнилось и шести лет. Воспитание ребенка взяли на себя родственники — сначала со стороны отца, затем со стороны матери.

В 1945 году Юрий Толстой с отличием окончил среднюю школу, получив золотую медаль, и в том же году поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета. В 1950 году он завершил обучение с отличными оценками и поступил в аспирантуру. В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1970 году — докторскую.

Карьерные достижения профессора

Толстой ушел из жизни 10 ноября Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

С 1956 года Толстой работал доцентом, а с 1972 года — профессором кафедры гражданского права юридического факультета ЛГУ (сейчас — СПбГУ). В своих ранних работах 1950-х годов он разработал «теорию директора», согласно которой директор является основным носителем юридической личности государственного юридического лица. Среди его учеников был Владимир Путин.

Юрий Толстой выступил одним из редакторов трехтомного учебника «Гражданское право». Учебник неоднократно переиздавался в период с 1996 по 2006 год и был удостоен премии правительства РФ в области образования в 2001 году. В этом учебнике Толстой является автором глав 16–22 (право собственности и другие вещные права), 34 (жилищное право), 50 (обязательства из причинения вреда), 51 (обязательства из неосновательного обогащения) и 62–65 (наследственное право). Кроме того, профессор является автором обширного научного наследия — свыше 200 работ, в том числе 10 монографий и несколько автобиографических книг.

В период с 1990 по 1991 год Юрий Толстой входил в состав Комитета Конституционного надзора СССР. На протяжении более чем 20 лет занимал должность заместителя главного редактора научно-теоретического журнала «Правоведение», а более 10 лет был членом Экспертного совета ВАК СССР по философии и праву. Он также являлся членом Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. В 2000 году был избран членом-корреспондентом РАН, а в 2003 году — академиком РАН. В 2022 году профессор оказался среди сотрудников СПбГУ, которые выразили поддержку Путину в контексте украинского конфликта.

Награды и звания

Толстой являлся лауреатом Премии правительства РФ за 2001 год Фото: Санкт-Петербургский государственный университет / law.spbu.ru