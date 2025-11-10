Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Появились кадры освобождения Сладкого и Нового в Запорожской области

10 ноября 2025 в 16:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Противник при отступлении понес потери в личном составе и технике

Противник при отступлении понес потери в личном составе и технике

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Запорожской области российскими военными группировки «Восток» освобождены населённые пункты Сладкое и Новое. Кадрами с URA.RU поделилось Министерство обороны РФ. 

«Штурмовые подразделения 127-й мотострелковой дивизии группировки войск „Восток“, действуя решительно и слаженно, освободили населённые пункты Сладкое и Новое в Запорожской области», — сообщило URA.RU Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что в ходе боевых действий российскими военными было взято под контроль более 25 квадратных километров. Противник понес потери в личном составе и оставил на позициях бронеавтомобили, стрелковое вооружение, боеприпасы. 


Ранее силами группировки «Восток» был освобожден населенный пункт Рыбное в Запорожской области. По сообщениям Минобороны, российские бойцы столкнулись с серьезным сопротивлением. 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал