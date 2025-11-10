Появились кадры освобождения Сладкого и Нового в Запорожской области
Противник при отступлении понес потери в личном составе и технике
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Запорожской области российскими военными группировки «Восток» освобождены населённые пункты Сладкое и Новое. Кадрами с URA.RU поделилось Министерство обороны РФ.
«Штурмовые подразделения 127-й мотострелковой дивизии группировки войск „Восток“, действуя решительно и слаженно, освободили населённые пункты Сладкое и Новое в Запорожской области», — сообщило URA.RU Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что в ходе боевых действий российскими военными было взято под контроль более 25 квадратных километров. Противник понес потери в личном составе и оставил на позициях бронеавтомобили, стрелковое вооружение, боеприпасы.
Ранее силами группировки «Восток» был освобожден населенный пункт Рыбное в Запорожской области. По сообщениям Минобороны, российские бойцы столкнулись с серьезным сопротивлением.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.