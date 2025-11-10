Операторы связи могут получить «иммунитет» при атаках БПЛА
Законопроект предусматривает внесение поправок в федеральный закон «О связи»
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В условиях современных угроз безопасности Минцифры РФ предлагает освободить операторов связи от ответственности в случае отключения связи из-за угрозы атак БПЛА. Об этом сообщил источник.
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила для внесения в Госдуму проект соответствующего закона», — передал «Интерфаксу» источник, знакомый с решением комиссии. Законопроект предусматривает внесение поправок в федеральный закон «О связи».
Основная идея инициативы заключается в том, чтобы освободить операторов связи от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи. Это станет возможным в случае, если операторы получат запросы от органов Федеральной службы безопасности. Поправки будут применяться в определенных случаях, которые установлены нормативными правовыми актами президента РФ и правительства РФ. Законопроект также закрепляет за операторами конкретную обязанность. В случае получения соответствующего запроса операторы должны будут приостановить оказание услуг связи.
