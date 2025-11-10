Логотип РИА URA.RU
Россия выступила за проведение военной конференции ОДКБ в Минске

10 ноября 2025 в 15:58
Мантуров заявил, что странам ОДКБ нужно развивать новые форматы для диалога и обмена компетенциями

Фото: Размик Закарян © URA.RU

РФ поддержала инициативу провести в Беларуси вторую военно-экономическую конференцию стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на открытии XXIII заседания комиссии в Астане.

«Россия поддерживает инициативу провести в июне 2026 года в Минске вторую военно-экономическую конференцию стран-участниц ОДКБ», — цитирует ТАСС Мантурова. По его словам, организации стоит развивать новые форматы для диалога и обмена компетенциями.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны, которым грозят санкции и военное давление Запада, должны солидаризироваться. Свое обращение он озвучил на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

