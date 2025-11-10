Путин встретился с главой Сбербанка
10 ноября 2025 в 15:56
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем ПАО Сбербанк Германом Грефом. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера. Фрагменты встречи опубликованы в telegram-канале Кремля.
Комментарии (1)
- Гражданин РФ10 ноября 2025 16:03Греф, ты всегда думаешь о нас!
