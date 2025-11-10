Логотип РИА URA.RU
В МИД РФ высказались о восстановлении Курской области саперами из КНДР

Саперы из КНДР начнут работу в Курской области, когда это будет возможно
10 ноября 2025 в 15:28
Саперы из КНДР начнут работы в Курской области, когда будут благоприятные условия

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Саперы из Северной Кореи приступят к работам в Курской области, как только сложатся благоприятные условия. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Как только для этого будет создана благоприятная ситуация, сразу начнут», — заявил политик в беседе с журналистами. Его слова передает «Интерфакс».

Ранее, в июне, ходе переговоров, проведенных в Пхеньяне, была достигнута договоренность о направлении в Россию одной тысячи саперов и пяти тысяч военных строителей из Северной Кореи. Они примут участие в восстановительных работах в Курской области, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

