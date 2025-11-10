Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

У российских синхронистов будет новый тренер

10 ноября 2025 в 15:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Громкие кадровые изменения произошли в Федерации водных видов спорта России (ФВВСР). Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская оставит свой пост и станет советником председателя ФВВСР. .Об этом сообщил на внеочередной конференции федерации в Казани, председатель объединения Дмитрий Мазепин. Преемницей Покровской будет семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал