У российских синхронистов будет новый тренер
10 ноября 2025 в 15:38
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Громкие кадровые изменения произошли в Федерации водных видов спорта России (ФВВСР). Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская оставит свой пост и станет советником председателя ФВВСР. .Об этом сообщил на внеочередной конференции федерации в Казани, председатель объединения Дмитрий Мазепин. Преемницей Покровской будет семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.
