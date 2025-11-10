У сборной РФ по синхронному плаванию сменился главный тренер
Татьяна Покровская станет советником председателя Федерации водных видов спорта России
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская переходит на должность советника председателя Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина. Об этом сообщили в СМИ.
«Татьяна Покровская переходит на пост советника председателя Федерации водных видов спорта России», — пишет портал «Матч». По его данным, преемницей она назвала семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину. Отмечается, что Покровская будет помогать Ромашиной и оказывать поддержку в приведении сборной «к медалям», но уже на новой должности. Кандидатуру Ромашиной представят министерству спорта РФ.
