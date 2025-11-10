Пенсионерка толкнула школьницу на рельсы в московском метро: почему произошел конфликт поколений

Пенсионерка заявила, что толкнула школьницу на рельсы, потому что захотела причинить ей физическую боль Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

На станции «Таганская» Московского метрополитена между 64-летней Галиной М. и 13-летней школьницей еще 9 ноября возник конфликт, в ходе которого пенсионерка толкнула девочку на пути. Девочка не получила травм — после падения она оказалась в спасительном желобе на путях, и очевидцы помогли ей подняться на платформу.

Пенсионерку задержали, ей инкриминируется статья 91 УПК РФ (покушение на убийство). Почему пенсионерка толкнула школьницу и какое состояние у ребенка сейчас — в материале URA.RU.

Причины конфликта поколений

Школьница находилась на платформе вместе с родителями и разговаривала на повышенных тонах, что вызвало недовольство пожилой женщины. После того, как пенсионерка сделала девочке замечание, ситуация не изменилась — и тогда она толкнула подростка на пути. На кадрах видео заметно, что несовершеннолетняя падает на рельсы на ноги и очень быстро встает. На помощь ей пришли родители, которые вытянули ее на платформу. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, ситуация произошла перед прибытием на станцию поезда при включенном контактном рельсе.

Сейчас девочка находится под присмотром родственников. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, передали в Следственном комитете Москвы.

Что теперь будет с пенсионеркой

Женщину задержали, следствие настаивает на ее аресте. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Кроме того, оказалось, что пенсионерка является жительницей Краснодара.

«Я находилась на платформе станции метро Таганская. Рядом стояла девочка, которая громко смеялась и смотрела на меня. Я посчитала это личным оскорблением и захотела нанести ей физическую боль», - рассказала задержанная для "Комсомольской правды".

Пенсионерка не признала вину, а прокуратура взяла дело на контроль