Былых миллионов нет: Потап и Настя Каменских выступают в барах США за гроши

Бывший дуэт Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских после прощания с российскими зрителями пытается делать карьеру на Западе. Однако результаты такой работы на сегодняшний день довольно незначительные, о чем свидетельствует их концертная деятельность.

Потап и Настя теперь выступают отдельно, но никому из них не удается собрать более-менее большую площадку: основные места их выступлений — американские бары. URA.RU посчитало, сколько в среднем заработали артисты на своих «гастролях».

Последние выступления исполнителей хита «Чумачечая весна» были летом и в начале осени. Настя дала четыре концерта в США, ее супруг — пять. Цены на билеты стартовали от $65 (5200 рублей). Все заявленные места для выступлений артистов — довольно компактные. Например, площадка в Чикаго вмещает максимум 275 персон. Полной посадки на концертах не было.

Таким образом выходит, что за свои выступления артисты получили менее миллиона рублей. И из этой суммы еще надо вычесть аренду помещения, оборудования и так далее. Интересно, что в репертуаре — сплошные русскоязычные хиты. Где обещанные песни для западного слушателя — загадка.