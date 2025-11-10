Логотип РИА URA.RU
Лукашенко раскрыл интересный факт об «Орешнике» в Беларуси

Лукашенко: «Орешник» не будет находиться в одном месте в Беларуси
10 ноября 2025 в 17:03
Лукашенко рассказал, где будет размещен «Орешник»

Мобильный комплекс «Орешник» не будет находиться в одном месте на территории Беларуси. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Мобильный комплекс не будет находиться в одном месте», — сказал белорусский лидер. Его слова передает «Белта».

При этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране не нужны такие виды вооружения, как «Буревестник» и «Посейдон». В то же время он сообщил, что в декабре на боевое дежурство в республике заступит «Орешник», передает «Царьград». Размещение этого вооружения необходимо для того, чтобы продемонстрировать потенциальным противникам возможность решительных действий со стороны Беларуси.

