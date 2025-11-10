Лукашенко раскрыл интересный факт об «Орешнике» в Беларуси
Лукашенко рассказал, где будет размещен «Орешник»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Мобильный комплекс «Орешник» не будет находиться в одном месте на территории Беларуси. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.
«Мобильный комплекс не будет находиться в одном месте», — сказал белорусский лидер. Его слова передает «Белта».
При этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране не нужны такие виды вооружения, как «Буревестник» и «Посейдон». В то же время он сообщил, что в декабре на боевое дежурство в республике заступит «Орешник», передает «Царьград». Размещение этого вооружения необходимо для того, чтобы продемонстрировать потенциальным противникам возможность решительных действий со стороны Беларуси.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.