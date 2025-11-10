Лукашенко раскрыл интересный факт об «Орешнике» в Беларуси

При этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране не нужны такие виды вооружения, как «Буревестник» и «Посейдон». В то же время он сообщил, что в декабре на боевое дежурство в республике заступит «Орешник», передает «Царьград». Размещение этого вооружения необходимо для того, чтобы продемонстрировать потенциальным противникам возможность решительных действий со стороны Беларуси.