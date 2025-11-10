Обвиняемому по делу о хищениях на поставках бронежилетов отказали в отправке на СВО
Суд отказал Есипову в отправке на СВО
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Мещанский суд Москвы отказался приостанавливать уголовное дело гендиректора ГК «Пикет» Андрея Есипова, который просил отправить его на СВО. Об этом сообщили журналисты.
«В удовлетворении ходатайства защитника Есипова о приостановлении уголовного дела отказать», — пишет «Газета.ру». Следствие считает, что сотрудники компании присвоили средства Минобороны в рамках государственного контракта. При этом поставленные бронежилеты не соответствовали установленным требованиям. Предварительный размер ущерба оценивается на сумму больше 2 миллиардов рублей.
Контракт с министерством «Пикет» заключил в 2022-м. , он предусматривал поставку 30 тысяч бронежилетов и касок, соответствующих классу защиты Бр4 и укомплектованных кевларовыми противоосколочными модулями. Но вместо предусмотренных таких изделий военные получили тканевые чехлы с металлическими плитами без сертификации и проверок. Отмечается, что Есипов признал вину и заключил досудебную сделку со следствием.
