Австрийского экс-министра ждут на масштабном форуме в Екатеринбурге
Карин Кнайсль расскажет на форуме о новых возможностях в мировой экономике
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Форум «Экспортный марафон», где ждут экс-министра иностранных дел Австрии и других топовых экспертов в сфере экономики, торговли, пройдет в Екатеринбурге с 13 по 14 ноября. Событие организовано Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) при поддержке правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В дискуссии о трендах в изменении глобальных процессов примет участие эксперт по геополитике, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. На данный момент она руководит Геополитической обсерваторией по ключевым проблемам России Центра G.O.R.K.I. Кнайсль простыми словами объяснит сложные мировые процессы и поможет гостям понять, как меняется роль стран, рынков в новой мировой конфигурации. Спикер выступит на английском с последовательным переводом.
Ирина Абрамова была модератором пленарной сессии с участием Владимира Путина
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Член Президиума РАН, директор Института Африки РАН, экономист Ирина Абрамова поделится опытом российско-африканского сотрудничества и раскроет подробности о новых возможностях для экспортеров. Абрамова стояла у истоков первого саммита и экономического форума «Россия-Африка», модерировала пленарную сессию с участием президента РФ Владимира Путина и президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси. Прогнозы Ирины Абрамовой в части международных прогнозов не раз подтверждались уже после публикации.
О стратегическом планировании на опыте мировых глобальных компаний расскажет член наблюдательного совета Azersun Holding Наиля Мехрабова. Она начала свою карьеру в 21 год, работая советником по связям в ConocoPhillips Azerbaijan. Мехрабова работает с крупными корпорациями, государственными структурами и глобальными рынками, занимается стратегическим планированием и трансформацией компаний, участвует в международных переговорах. Спикер также преподает и выступает на мировых экспертных площадках, обучалась в Stanford Business School и Said Business School (Oxford).
Карин Кнайсль, Ирина Абрамова и Наиля Мехрабова принимали участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Своим опытом на форуме они поделятся в рамках дискуссионной сессии «Тренды мировой торговли 2026».
Джума расскажет о новом построении взаимодействий между Россией и Ближним Востоком
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Новую логику экономического взаимодействия России и Ближнего Востока в условиях санкций объяснит политический обозреватель, теле- и радиоведущий, заместитель генерального директора по связям с общественностью и медиа клуба Народного единства Аббас Джума.
В этом году странами-участницами «Экспортного марафона» станут Азербайджан, Беларусь, Великобритания, Казахстан, Киргизия, ОАЭ, Таджикистан и Узбекистан. Форум можно будет посетить на двух площадках — в креативном кластере «Домна» (13 ноября) и в молодежном кластере «Салют» (14 ноября). Ежегодно форум объединяет более тысячи участников, на этот раз фокус внимания будет сосредоточен на регионе, а особое внимание будет уделено достижениям местных экспортеров, развитию экспортного потенциала Свердловской области.
