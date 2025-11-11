По версии следствия, Мальцев получил 30 млн рублей от замдиректора строительной фирмы «Нартекс» Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал виновным в коррупции экс-сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Евгения Мальцева. Свою вину отставной офицер не признал, передает корреспондент URA.RU.

В прениях прокурор просил назначить Мальцеву девять лет лишения свободы. Судья Юлия Меркулова назначила семь лет, отставного майора взяли под стражу в зале суда. Свой срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

О том, что бывший оперативник стал фигурантом уголовного дела, URA.RU писало в прошлом году. По версии следствия, Мальцев получил 30 млн рублей от замдиректора строительной фирмы «Нартекс» за прохождение госэкспертизы по школе в Косулино. Он якобы передал их своему товарищу Андрею Ларионову, а тот — другому экс-силовику Сергею Кондрашину. Деньги должны были дойти до чиновников свердловского «Управления государственной экспертизы». Дошли или нет — неизвестно. По одной из версий, они так и остались у Кондрашина, который делал вид, что решает вопрос.

В мае 2024 года, когда началось следствие, Мальцев был уволен из полиции, а Кондрашин отправился на СВО и пропал там без вести. Мальцев и Ларионов находятся под подпиской о невыезде, им вменяют ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). В суде идет разбирательство по обоим.