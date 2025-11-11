Музей появился в школе с медико-биологическим уклоном Фото: Екатерина Гаврикова

В Академическом районе Екатеринбурга на базе школы №123 состоялось открытие современного Музея медицины и санитарии. Новая образовательная площадка объединила в себе историю врачевания, профориентацию и передовые обучающие технологии, чтобы помочь школьникам в выборе медицинской профессии.

Церемонию открытия возглавил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов. Он выразил уверенность, что музей послужит стимулом для учеников специализированной школы. «Мы надеемся, что этот проект вдохновит детей: кто-то станет врачом, а кто-то — ученым, разрабатывающим новые лекарства и технологии», — заявил он.

Музей, созданный в школе с медико-биологическим уклоном, стал первым в серии из пяти запланированных школьных музеев в Академическом. Экспозиция включает несколько тематических блоков: история медицины, подвиг военных медиков (включая 362-й медико-санитарный батальон), врачебные династии и возможности поступления в медицинский вуз. В коллекции представлены раритетные инструменты, архивные фото, документы и книги, предоставленные городскими медучреждениями.

Отличительная черта музея — обширное использование интерактива. Гости могут изучать анатомию человека на специальном столе и посещать виртуальные выставки через VR-очки.

По словам директора школы Ольги Стариковой, открытие музея — важный этап в развитии учебного заведения с естественно-научным уклоном, который помогает формировать мыслящее поколение. В перспективе развитие этой инфраструктуры, включая планы по строительству новых корпусов НИИ ОММ и медуниверситета, что должно способствовать созданию в Екатеринбурге полноценного Наукограда.