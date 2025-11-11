«Мисс Екатеринбург» Никитчук избавляется от брендовых сокровищ. Скрин
София Никитчук решила перепродать дорогие вещи
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Обладательница титулов «Мисс Россия 2015» и «Мисс Екатеринбург 2014» София Никитчук распродает свои дорогие брендовые вещи. Они появились на крупнейшей онлайн-платформе для ресейла и покупки одежды.
Например, любой желающий может купить лонгслив Jacquemus с биркой, а также бывшие в употреблении вещи: кожаный тренч Louis Vuitton за 135 тысяч рублей, сумку Prada за 110 тысяч, босоножки Off-White за 40 тысяч.
В 2014 году Никитчук стала «Мисс Екатеринбург», в 2015 — «Мисс Россия», тогда же она заняла второе место на «Мисс Мира» в Китае. Сейчас девушка владеет сетью салонов красоты NIKISO Space и является дизайнером бренда одежды NIKISO.
