Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Екатеринбург превратился в каток. Фото

Екатеринбуржцы массово пожаловались на гололед
11 ноября 2025 в 10:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Гололед появился после ночных заморозков

Гололед появился после ночных заморозков

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Екатеринбурге после ночных заморозков к утру 11 ноября образовался гололед. На скользкие дороги и улицы во дворах массово пожаловались горожане и поделились с URA.RU кадрами опасных мест.

«Абсолютно везде скользкие дороги, выходить на улицу опасно. Даже возле остановок такая ситуация», — посетовал собеседник. По словам других, гололед появился на улицах Пионерского микрорайона, Академического, Уралмаша, Эльмаша, Ботаники и в центре города.

Ситуация на автомобильных дорогах сегодня аналогичная. Так, под Екатеринбургом гаишники перекрыли Режевской тракт с 20-го по 30-й километр в обе стороны из-за снежного наката. Водителям настоятельно рекомендуют отказаться от поездок.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/5

Фото: читатель URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал