Гололед появился после ночных заморозков Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Екатеринбурге после ночных заморозков к утру 11 ноября образовался гололед. На скользкие дороги и улицы во дворах массово пожаловались горожане и поделились с URA.RU кадрами опасных мест.

«Абсолютно везде скользкие дороги, выходить на улицу опасно. Даже возле остановок такая ситуация», — посетовал собеседник. По словам других, гололед появился на улицах Пионерского микрорайона, Академического, Уралмаша, Эльмаша, Ботаники и в центре города.

Ситуация на автомобильных дорогах сегодня аналогичная. Так, под Екатеринбургом гаишники перекрыли Режевской тракт с 20-го по 30-й километр в обе стороны из-за снежного наката. Водителям настоятельно рекомендуют отказаться от поездок.

