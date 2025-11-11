Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

Проезд в метро Екатеринбурга подешевеет на 50%

11 ноября 2025 в 11:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Проезд будет стоить 21 рубль, но есть условие

Проезд будет стоить 21 рубль, но есть условие

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В метро Екатеринбурга в период с 12 по 19 ноября появится возможность оплачивать проезд по биометрии со скидкой 50%. Стоимость понизят до 21 рубля в рамках акции «Зеленый день», рассказала URA.RU гендиректор компании «И-Сеть» Наталья Тарарычкина.

«На текущий момент все турникеты метрополитена оснащены биотерминалами, обеспечивающими оплату улыбкой. Акция проводится по инициативе и за счет Сбера», — пояснила собеседница.

Ровно десять дней назад стоимость проезда в метро подорожала с 33 до 42 рублей. Решение о повышении тарифа принял мэр Алексей Орлов. Это связано с транспортной реформой, инициированной в конце 2023-начале 2024 года вице-мэром Рустамом Галямовым и Орловым. Ее поддержал сначала тогдашний губернатор Евгений Куйвашев, а затем сменивший его в марте Денис Паслер.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал