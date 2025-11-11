Проезд в метро Екатеринбурга подешевеет на 50%

В метро Екатеринбурга в период с 12 по 19 ноября появится возможность оплачивать проезд по биометрии со скидкой 50%. Стоимость понизят до 21 рубля в рамках акции «Зеленый день», рассказала URA.RU гендиректор компании «И-Сеть» Наталья Тарарычкина.

Ровно десять дней назад стоимость проезда в метро подорожала с 33 до 42 рублей. Решение о повышении тарифа принял мэр Алексей Орлов. Это связано с транспортной реформой, инициированной в конце 2023-начале 2024 года вице-мэром Рустамом Галямовым и Орловым. Ее поддержал сначала тогдашний губернатор Евгений Куйвашев, а затем сменивший его в марте Денис Паслер.