Владелец Центрального рынка Перми планирует продать его за 4 млрд рублей

В Перми обсуждается вопрос о возможной продаже территории Центрального рынка и трех других торговых объектов (в том числе рынка на улице Восстания), принадлежащих бизнесмену Ревазу Шенгелии.
«Бизнесмен озвучил стоимость в 4 млрд рублей. При этом, исполнительный директор Центрального рынка отрицает факт переговоров», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Центральный рынок занимает около 10 гектаров в центре города и остается крупнейшей торговой площадкой в краевой столице. Вокруг него уже реализуются крупные строительные проекты. Интерес к участку проявляют как местные, так и федеральные девелоперы. Региональные власти рассматривают варианты редевелопмента территории с возможной жилой застройкой и сохранением торговой функции.
28 февраля URA.RU сообщало о том, что на Центральном рынке Перми зафиксировали 28 нарушений земельного законодательства. Самыми частыми из них является нецелевое использование земель. Значительная часть участков, выделенных под ИЖС, применяются для ведения торговли или иной коммерческой деятельности. Собственники получили предостережения. Теперь им необходимо привести земельный участок в соответствие с требованиями закона.
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