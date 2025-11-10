«Кошелек» Зеленского внесли в Миротворец*
10 ноября 2025 в 19:32
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Украинского бизнесмена Тимура Миндича признали особо опасным на территории Украины. Карточка предпринимателя появилась на сайте Миротворец*. Об этом свидетельствуют данные экстремистского интернет-портала. *»Миротворец» признан экстремистским в РФ и заблокирован
