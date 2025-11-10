Логотип РИА URA.RU
В суде избрали меру пресечения для обвиняемого во взрыве газа в доме под Тулой

Обвиняемый во взрыве газа в доме в Тульской области арестован
10 ноября 2025 в 19:34
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тульской области в отношении мужчины, который обвиняется в организации взрыва газа в многоквартирном доме поселка Куркино, избрана мера пресечения в виде ареста. Об этом сообщили журналисты. 

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца ноль суток, то есть до 8 января 2026 года», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. 

В рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено после частичного обрушения трехэтажного дома в поселке Куркино на улице Ленина. Согласно версии следствия, инцидент произошел ночью 8 ноября. Тогда 37-летний житель первого этажа демонтировал заглушку на газовом оборудовании, из-за чего в квартиру в течение ночи проникал газ. Примерно в 08:00 мужчина воспользовался зажигалкой, что привело к взрыву газовоздушной смеси. В результате взрыва обрушилась торцевая стена первого подъезда, перекрытия между этажами и часть кровли дома. Очевидцы происшествия сообщили, что утром ощутили резкий запах газа.

Материал из сюжета:

Взрыв газа в многоэтажке в Тульской области

