В суде избрали меру пресечения для обвиняемого во взрыве газа в доме под Тулой

Обвиняемого во взрыве газа заключили под стражу
В Тульской области в отношении мужчины, который обвиняется в организации взрыва газа в многоквартирном доме поселка Куркино, избрана мера пресечения в виде ареста. Об этом сообщили журналисты.
«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца ноль суток, то есть до 8 января 2026 года», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости.
В рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено после частичного обрушения трехэтажного дома в поселке Куркино на улице Ленина. Согласно версии следствия, инцидент произошел ночью 8 ноября. Тогда 37-летний житель первого этажа демонтировал заглушку на газовом оборудовании, из-за чего в квартиру в течение ночи проникал газ. Примерно в 08:00 мужчина воспользовался зажигалкой, что привело к взрыву газовоздушной смеси. В результате взрыва обрушилась торцевая стена первого подъезда, перекрытия между этажами и часть кровли дома. Очевидцы происшествия сообщили, что утром ощутили резкий запах газа.
