Эффект домино: как санкции против «Лукойла» бьют по Ираку, Молдавии и карману мирового потребителя

«Лукойл» прекращает работу иностранных сотрудников на месторождении Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Нефтяная компания «Лукойл» заявила о возникновении форс-мажорных обстоятельств на крупном месторождении Западная Курна-2, расположенном в Ираке. Как сообщает Reuters, деятельность компании на месторождении затруднена из-за западных санкций. В связи с возникшими проблемами «Лукойл» принимает решение отозвать с месторождения иностранных сотрудников, не являющихся гражданами России.

Три источника проинформировали, что Ирак приостановил все выплаты «Лукойлу», включая как денежные средства, так и оплату сырой нефтью. В случае сохранения форс-мажорных обстоятельств «Лукойл» может выйти из проекта Западная Курна-2 — компания уже предупредила об этом иракские власти. Как западные санкции повлияли на работу компании и реакция мира на ограничения — в материале URA.RU.

Эскалация санкций США

США впервые ввели самые жесткие санкции против «Лукойла» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В конце октября США впервые применили максимально жесткие санкции в отношении ведущих российских нефтяных компаний. В список затронутых компаний вошли государственная «Роснефть» и частная «Лукойл», а также их дочерние структуры. Ранее в отношении российских нефтяных компаний действовали лишь секторальные ограничения, которые являлись менее строгими. На этот раз США включили указанные компании в SDN-лист.

Продолжение после рекламы

Включение в SDN-лист означает риск применения вторичных санкций к тем, кто будет приобретать нефть у компаний, оказавшихся в этом черном списке. Ранее в SDN-лист уже были включены «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», однако эти меры не оказали заметного влияния на рынок и финансовые показатели компаний.

Однако «Роснефть» и «Лукойл» являются значительно более крупными игроками на рынке. «Роснефть» ежедневно поставляет около 800 тысяч баррелей нефти, а «Лукойл» — примерно 300 тысяч баррелей. В случае если покупатели будут опасаться вторичных санкций и откажутся от приобретения нефти у этих компаний, с мирового рынка временно исчезнет объем в 1,1 миллиона баррелей в сутки. Это может спровоцировать дефицит предложения и повышение цен на нефть.

Стратегический ход «Лукойла»

«Лукойл» намерен продать зарубежные активы из-за санкций Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Вскоре после введения американских санкций «Лукойл» сообщила о намерении продать свои зарубежные активы в условиях ограничений. В компании проинформировали о начале процедуры рассмотрения предложений от заинтересованных лиц о покупке международных активов.

Представители «Лукойла» подчеркнули, что процесс продажи активов осуществляется на основании лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). При возникновении потребности компания готова обратиться с запросом о продлении лицензии, чтобы гарантировать непрерывность функционирования своих зарубежных активов.

Через пару дней после объявления о продаже зарубежных активов «Лукойл» заявила о получении предложения от Gunvor Group Ltd. о покупке LUKOIL International GmbH. Эта компания является стопроцентным дочерним предприятием «Лукойла» и владеет его зарубежными активами. Стороны уже достигли согласия по основным условиям сделки. В рамках договоренности «Лукойл» взял на себя обязательство не вести переговоры с иными потенциальными покупателями.

Реакция мира на санкции США

Ответ Москвы: Россия устойчива к новым санкциям Запада

МИД назвал новые санкции США против РФ контрпродуктивными Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась относительно решения США ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла». По словам дипломата, этот шаг не создаст особых проблем для Москвы, хотя и оценивается как контрпродуктивный.

Захарова отметила, что ограничительные меры были введены под предлогом «недостаточной приверженности российской стороны мирному урегулированию на Украине». Такие действия не способствуют достижению значимых результатов в переговорном процессе по украинскому конфликту.

Представитель МИД также предупредила, что если нынешняя администрация США будет следовать примеру своих предшественников и пытаться заставить Россию отказаться от национальных интересов посредством неправомерных санкций, то это приведет к провалу с точки зрения внутренней политики и нанесет ущерб стабильности мировой экономики. Захарова заверила, что Россия обладает устойчивостью к западным рестрикциям и будет продолжать развивать свой экономический и энергетический потенциал.

Продолжение после рекламы

Против нелегитимных мер: Пекин поддержал Москву

Позицию России поддержал Китай. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя санкции США, подчеркнул, что Китай неизменно осуждает ограничительные меры, которые не получили одобрения Совета Безопасности ООН.

Эффект домино: санкции достигли Молдавии

В Молдавии оценивают риски из-за санкций США против «Лукойла» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На американские ограничения отреагировала и Молдавия. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии в срочном порядке пригласило руководство компании Lukoil-Moldova. Причина созыва — необходимость обсудить последствия санкций США в отношении «Лукойла» и оценить, как они могут отразиться на рынке нефтепродуктов в республике.

НАРЭ заявило о своей готовности использовать все доступные полномочия для обеспечения безопасности и предсказуемости поставок в рамках единой государственной политики на рынке нефтепродуктов. Представители Lukoil-Moldova утверждают, что санкции не окажут влияния на работу компании в Молдавии.

Кроме того, премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подчеркнул, что функционирование кишиневского аэропорта зависит от единственного поставщика керосина — компании «Лукойл», которая подпала под санкции. В связи с этим правительство республики активно ищет пути решения возникшей проблемы.

Ответ на санкции: Румыния допустила выкуп активов «Лукойла»

Власти Румынии допустили, что могут купить активы «Лукойла» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Помимо прочего, в понедельник, 10 ноября, советник президента Румынии по экономическим вопросам Раду Бурнете сообщил, что нельзя исключать возможности приобретения властями страны активов «Лукойла». Он отметил, что, хотя такая ситуация теоретически возможна, окончательное решение о продаже активов остается за «Лукойлом».

Среди активов компании — нефтеперерабатывающий завод в Плоешть, часть продукции которого экспортируется в Молдавию. Во время остановки предприятия на ремонт дефицит топлива покрывался за счет импорта и поставок от других компаний.

Политический раскол: Болгария ищет компромисс

В начале ноября Politico писало, что Болгария рассматривает возможность подачи запроса на исключение из американских санкций, действующих в отношении «Лукойла». В материале отмечается, что страна анализирует перспективы получения освобождения от новых ограничительных мер США, направленных против российской нефтяной компании.

Помимо этого, президент Болгарии Румен Радев отклонил поправки в закон о поощрении инвестиций, утвержденные парламентом и затрагивающие активы «Лукойла». По мнению главы государства, принятый закон создает препятствия для независимого осуществления советом министров своих конституционных полномочий, что противоречит принципам работы исполнительной власти.

Продолжение после рекламы