Криптобизнесмена Новака и его жену расчленили из-за денег, которых не было

Супругов убили в ОАЭ, суд отправил под стражу трех обвиняемых Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Супругов Новак похитили и убили в ОАЭ из-за мифических 500 миллионов долларов, которые якобы были у криптобизнесмена Романа. Такую версию рассказали журналисты, изучившие подробности жизни семьи.

«Похитители провернули настоящую операцию в чужой стране, чтобы заполучить, как они считали, достойный куш — 500 миллионов долларов. Убийцы были уверены, что вышли на самого „друга Павла Дурова“», — пишет «КП-Петербург». Однако, как пишет издание, многие считают, что Роман на самом деле якобы обманывал о размере своего кошелька.

Как рассказал изданию источник, супруги жили в эмиратах вместе с детьми, а преступники выманили их на встречу под видом инвестором. Какое «предложение» заинтересовало супругов, пока неизвестно. Совершив убийство, преступники остались ни с чем.

Продолжение после рекламы