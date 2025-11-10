Криптобизнесмена Новака и его жену расчленили из-за денег, которых не было
Супругов убили в ОАЭ, суд отправил под стражу трех обвиняемых
Супругов Новак похитили и убили в ОАЭ из-за мифических 500 миллионов долларов, которые якобы были у криптобизнесмена Романа. Такую версию рассказали журналисты, изучившие подробности жизни семьи.
«Похитители провернули настоящую операцию в чужой стране, чтобы заполучить, как они считали, достойный куш — 500 миллионов долларов. Убийцы были уверены, что вышли на самого „друга Павла Дурова“», — пишет «КП-Петербург». Однако, как пишет издание, многие считают, что Роман на самом деле якобы обманывал о размере своего кошелька.
Как рассказал изданию источник, супруги жили в эмиратах вместе с детьми, а преступники выманили их на встречу под видом инвестором. Какое «предложение» заинтересовало супругов, пока неизвестно. Совершив убийство, преступники остались ни с чем.
Роман и Анна Новак были похищены и убиты в ОАЭ в октябре 2025 года с целью вымогательства криптовалюты. 7 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал трех фигурантов дела об их убийстве до 28 декабря. Всего по делу задержаны семь человек: трое подозреваются в организации и совершении убийства, четверо — в посредничестве. Обвиняемых в убийстве пары отправили под стражу до 28 декабря. Заказчика убийства пока не нашли. Вся информация о подозреваемых в убийстве пары и новые детали про Романа Новака — в материале URA.RU.
