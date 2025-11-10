Глава Минюста Украины внесен в Миротворец*
10 ноября 2025 в 19:28
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Экс-министр энергетики и действующий министр юстиции Украины Герман Галущенко был признан террористом у себя на Родине. Об этом свидетельствуют данные экстремистского сайта Миротворец*. Карточка украинского политика была заведена сегодня. Ранее к министру нагрянули местные органы антикоррупционного комитета (НАБУ) с обысками. *»Миротворец» признан экстремистским в РФ и заблокирован
