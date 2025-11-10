В России изменили правила приема в вузы

Минобрнауки ввело новые требования для целевых мест в вузы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минобрнауки представило проект изменений в порядок приема в вузы на 2026-2027 учебный год. Согласно нововведениям, подавать документы можно будет только через единый онлайн-сервис «Поступление в вуз» на портале «Госуслуги» или лично в приемной комиссии учебного заведения. Также изменятся правила установления целевых квот и поступления для выпускников колледжей.

Цель изменений — упростить и унифицировать процесс поступления в вузы. Целевые квоты теперь будут распределяться с учетом конкретных заказчиков, форм обучения и программ. Незаполненные целевые места смогут передаваться сначала в квоту для участников СВО, а затем — в общий конкурс.

Выпускники колледжей смогут сдавать внутренние экзамены вуза только в случае, если профиль высшего учебного заведения совпадает с направлением их среднего профессионального образования. В остальных случаях потребуется сдача ЕГЭ. Кроме того, Минобрнауки предложило увеличить количество бюджетных мест по инженерным, медицинским и сельскохозяйственным специальностям, а также расширить список направлений, для которых обязательной станет сдача ЕГЭ по физике.

